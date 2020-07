Condividi

Trema il calcio tarantino.

A Massimo Giove, presidente del Taranto Calcio e alla sua compagna Anna Albano, entrambi legali rappresentanti di una azienda meccanica con sede legale a Leporano, sarebbero stati sequestrati beni per 4 milioni di euro. Non avrebbero versato l'Iva e avrebbero utilizzato fatture false per oltre un milione di euro emesse da due società fittizie. Parte dei proventi veniva poi riciclata con la finta compravendita di carburanti.