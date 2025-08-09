Taranto, Marsili per la panchina?: “Nulla di concreto ma prenderei in considerazione eventuali chiamate”

La nuova SS Taranto dei Ladisa riparte da Marsili? Secondo alcune indiscrezioni, la nuova società rossoblu potrebbe riportate l’ex centrocampista in riva allo Ionio, questa volta nelle vesti di allenatore. Nel corso dello speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud, però, Max Marsili ha rivelato: “Ho letto le notizie ma per ora non c’è nulla di concreto. Giustamente, la nuova società dovrà prima sistemare le questioni burocratiche e scegliere il nuovo direttore sportivo, poi chissà…”
Il legame di Marsili con i colori rossoblù resta indissolubile. Tante battaglie sul terreno di gioco, circa 200 presenze con gli ionici, prima di intraprendere la carriera di allenatore. Per tali motivi, Marsili non ha chiuso le porte ad eventuali chiamate dal nuovo Taranto: “Qualora dovesse arrivare la chiamata la prenderei in considerazione”.
Centrocampista con il vizio del gol, Marsili ha siglato diverse reti pesanti con la maglia rossoblu: “Il gol con il Cerignola è stato molto emozionante”, ha ricordato il capitano: “Stavamo costruendo un sogno che volevamo realizzare e quella partita era fondamentale”.
