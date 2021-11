Si è svolta a Taranto nella centralissima Via Mignogna la manifestazione di sostegno organizzata per il sostegno al sindaco uscente Rinaldo Melucci. Sul palco oltre al Governatore Emiliano ed i vertici del partito democratico, tra questi l’ex Ministro, l’On. Francesco Boccia, il parlamentare On. Ubaldo Pagano, il segretario regionale del PD Lacarra ed il commissario di Taranto Oddati.