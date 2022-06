TARANTO – Nel pieno della stagione turistica, il MarTa, Museo archeologico nazionale, resterà chiuso per l’intera giornata del 3 luglio. Il Museo di Taranto è uno dei più importanti riferimenti internazionali per la storia e la civiltà della Magna Grecia, è interessato da un importante flusso di visitatori. La chiusura domenicale del MarTa è dovuta alla protesta del personale circa la forte carenza di organico. Gia in passato il Museo è stato chiuso ma limitatamente per fasce orario. È la prima volta, invece, che accade per un’intera giornata. “Il Museo il 2 luglio rimarrà chiuso ma certo non per colpa dei lavoratori – dichiara all’AGI Franco Villani, sindacalista Uil e dipendente del Museo -. Siamo sotto organico del 50 per cento come assistenti al pubblico.

Sull’argomento interviene il Sen. Mario Turco con un’interrogazione al Ministro della Cultura, Franceschini, al quale chiede quali provvedimenti d’urgenza intende assumere per scongiurare nell’immediato la chiusura del Marta di domenica prossima. Turco chiede al Ministro di concedere alla direzione del Museo di attivare collaborazioni almeno temporanee per salvare la stagione turistica tarantina.