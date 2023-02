Taranto: Maltrattamenti, minacce, estorsione, un arresto

La Polizia di Taranto ha arrestato un 49enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

In seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa del 113, gli agenti si sono recati in uno stabile al rione Tamburi. Sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista della volante, si è chiuso alle spalle il portone del palazzo precipitandosi su per scale.

Dopo averlo raggiunto, la madre ha raccontato ai poliziotti che il figlio, come di consueto, le aveva chiesto più volte del denaro e di fronte al rifiuto sarebbe andato su tutte le furie inveendo e minacciandola di morte.

Durante la lite, l’uomo ha colpito violentemente con un martello la porta d’ingresso dell’abitazione e solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito il peggio. Il 49enne, con numerosi precedenti, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Taranto.

