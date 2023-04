Taranto, maltempo: a rischio concerto primo maggio

TARANTO – Nelle prossime ore a Taranto come in tutta la Puglia è prevista un’allerta meteo. Proprio alla vigilia, il concetto del primo maggio è a rischio. È quanto hanno affermato gli organizzatori incontrando i giornalisti, annullata la conferenza stampa prevista in mattinata per annunciare i dettagli dell’evento.

“Al momento non si hanno notizie chiare e definitive – ha affermato Virginia Rondinelli del Comitato lavoratori liberi e pensanti – le condizioni meteo non sono rassicuranti e pertanto il Comitato insieme con gli artisti, sono al lavoro per prendere una decisione, anche nel rispetto della sicurezza”. Intanto gli stessi addetti ai lavori hanno escluso l’ipotesi del rinvio.

