Taranto, malore portalettere, Poste: “Nessuna responsabilità”

L’azienda replica alla UIL Taranto: “Supporto pieno alla dipendente, in atto tutte le azioni contro i rischi da calore”

In merito al malore accusato lo scorso 21 luglio da una portalettere in servizio a Taranto, Poste Italiane ha diffuso una nota ufficiale precisando di aver attivato tutte le misure necessarie per la tutela dei propri dipendenti durante le giornate più calde.

Secondo quanto riferito dall’azienda, non vi sarebbero responsabilità dirette da parte dell’organizzazione, che comunque ha garantito pieno supporto alla lavoratrice coinvolta.

Nel comunicato, Poste sottolinea che nella provincia ionica sono state adottate specifiche azioni rivolte sia al personale impegnato nella consegna di posta e pacchi, sia a quello impiegato negli uffici postali e negli hub logistici.

Le misure comprendono il rispetto di pause di 5 o 10 minuti ogni ora, in funzione del livello di rischio caldo rilevato, e l’esonero dalle attività esterne per i lavoratori ritenuti ipersuscettibili.

L’azienda ha affermato di aver ulteriormente rafforzato queste azioni nel corso delle ultime settimane, proprio in risposta al progressivo innalzamento delle temperature.

Poste Italiane ribadisce infine il proprio impegno nella salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nelle giornate caratterizzate da ondate di calore, garantendo interventi tempestivi e mirati a tutela di tutto il personale.

