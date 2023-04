Taranto: Infarto mentre fa jogging, salvato dalla Polizia

Salvato dal tempestivo intervento degli agenti della squadra volanti della Polizia di Taranto. Un uomo di 62 anni è stato colto da infarto nella mattinata di mercoledì 26 aprile, mentre faceva jogging in via Lago di Garda, nel rione Salinella. Nei pressi di una fermata del bus, il 62enne si è accasciato al suolo proprio mentre transitava una volante della Polizia. Notando l’uomo in difficoltà, i poliziotti si sono fermati prestandogli le prime cure e allertando i soccorsi. Trasportato all’ospedale SS. Annunziata, il 62enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp