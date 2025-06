Taranto, Malore in mare all’Isola di San Pietro: bagnante salvato dalla Guardia Costiera

TARANTO – Attimi di apprensione oggi nelle acque dell’Isola di San Pietro, dove un bagnante è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha accusato un improvviso malore che ne ha provocato la perdita dei sensi e una rovinosa caduta con conseguente trauma cranico.

L’allarme è scattato alle ore 13 di sabato 14 giugno, grazie alla segnalazione tempestiva del personale militare presente sull’isola. A quel punto la motovedetta CP 840 della Guardia Costiera è salpata immediatamente verso il punto indicato, riuscendo a raggiungere il malcapitato in tempi brevissimi.

Una volta recuperato, il bagnante è stato trasportato rapidamente a terra, dove ad attenderlo vi era già un’ambulanza del 118, allertata nel frattempo. I sanitari hanno potuto prestargli le prime cure mediche e avviare il trasferimento verso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Il pronto intervento è l’intuito degli uomini della Guardia Costiera di Taranto è stato decisivo per evitare conseguenze ben più gravi. Ancora una volta, la professionalità e la prontezza d’azione degli uomini in divisa si sono rivelate fondamentali per garantire la sicurezza in mare.



