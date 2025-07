Taranto, malore alla guida: camionista si salva fermandosi in tempo

Un autotrasportatore diretto è riuscito a evitare conseguenze gravi dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo mezzo pesante. L’uomo, nonostante le difficoltà fisiche, ha avuto la lucidità di accostare in una piazzola di sosta nei pressi dell’ingresso della città di Taranto, mettendosi in sicurezza e lanciando immediatamente l’allarme.

Erano circa le 17:40 quando il camionista ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i Carabinieri, un’ambulanza del 118 e l’automedica. I sanitari hanno provveduto a valutare le condizioni dell’uomo, che è stato assistito direttamente sul luogo.

Grazie all’intervento tempestivo e al coordinamento delle forze dell’ordine, le operazioni di soccorso si sono svolte in modo ordinato e senza conseguenze per la viabilità. Il traffico, infatti, è rimasto regolare per tutta la durata dell’intervento.

