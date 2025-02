Taranto, “Malesangue”: la storia di un operaio in un libro

TARANTO – “Malesangue” non narra le vicende dello stabilimento siderurgico di Taranto ma è un libro in cui un operaio (Raffaele Cataldi) illustra la sua vita in fabbrica, la lotta per una Taranto migliore. Il volume è stato presentato nella Biblioteca comunale “Acclavio” dalla giornalista tarantina Valentina Petrini.

Il servizio e le interviste del tg di Antenna Sud

