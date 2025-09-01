1 Settembre 2025

Taranto, Maiorino: “La città ricordi Rodolfo Valentino”

Leo Spalluto 1 Settembre 2025
TARANTO – Mirko Maiorino del Partito Liberale lancia una proposta al sindaco Bitetti: ricordare anche a Taranto Rodolfo Valentino con l’intitolazione di una via o la realizzazione di una statua anche nel quadro della valorizzazione turistica.

 

