Taranto, Maiorino: “La città ricordi Rodolfo Valentino”

TARANTO – Mirko Maiorino del Partito Liberale lancia una proposta al sindaco Bitetti: ricordare anche a Taranto Rodolfo Valentino con l'intitolazione di una via o la realizzazione di una statua anche nel quadro della valorizzazione turistica.
