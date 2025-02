Taranto, Maiorano (FdI): “Buon lavoro al commissario prefettizio”

L’onorevole di FdI, Giovanni Maiorano, membro della Commissione Affari Costituzionali e componente della Commissione Parlamentare Antimafia, accoglie con un messaggio di auguri il commissario prefettizio di Taranto: “Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Giuliana Perrotta, per la responsabilità assunta per la provvisoria gestione del comune di Taranto, in attesa di una nuova scelta democratica e di una guida politica capace di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Sono certo che, attraverso la sua comprovata esperienza, saprà adempiere al meglio al nuovo incarico, assicurando imparzialità, autorevolezza e competenza amministrativa, in particolare nelle delicate vicende ambientali e sociali che riguardano la città ionica. Da parte mia avrà massima collaborazione istituzionale e totale disponibilità nell’esclusivo interesse della collettività”.

