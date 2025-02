Taranto, Maiorano attacca Filippetti: “PD unico responsabile del disastro”

“Un’affermazione assurda e priva di fondamento”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano, parlamentare di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Affari Costituzionali, ha replicato alle dichiarazioni di Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto.

Filippetti aveva attribuito la crisi amministrativa della città al Centrodestra, ma per Maiorano le responsabilità sono chiare: “Il Centrosinistra tarantino continua a ricalcare le contraddizioni della sua controparte regionale, capace di chiudere il Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Moscati’ per poi raccogliere firme per riaprirlo. È un atteggiamento ipocrita che non possiamo accettare”.

Il deputato sottolinea come, secondo lui, il declino di Taranto sia da attribuire alle amministrazioni Stefano e Melucci, sostenute dal PD e dal M5S: “Da quasi vent’anni questa città è stata amministrata in modo disastroso, con il pieno sostegno del centrosinistra”.

Maiorano ribadisce la coerenza politica di Fratelli d’Italia: “Siamo sempre stati all’opposizione della gestione Melucci e abbiamo contribuito alla sua sfiducia. Oggi, PD e M5S non possono riscrivere la storia per rifarsi un’immagine: sono loro i veri responsabili del fallimento amministrativo”.

Guardando al futuro, il deputato di Fratelli d’Italia evidenzia la necessità di un cambio di rotta: “Ora Taranto ha l’opportunità di voltare pagina. Il centrodestra deve proporre un progetto solido e concreto, basato sulle reali esigenze della città. Governi senza basi solide hanno già dimostrato di danneggiare la comunità. Noi siamo pronti a raccogliere la sfida elettorale con una proposta competente e affidabile per i tarantini”.

