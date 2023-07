Taranto: Maiorano, ‘Ambulanze in coda ai PS, situazione indegna’

“Il dramma della mala gestione della sanità di Taranto è il problema principale che colpisce la vita dei cittadini di questo territorio. Di fronte alle eloquenti immagini, video, racconti, e inefficienze che i cittadini ogni giorno vivono sulla propria pelle, non c’è giustificazione o narrazione che tenga. Le lunghe attese delle ambulanze ai pronto soccorso con a bordo i pazienti in attesa di cure, tenuto conto delle elevate temperature di questi giorni, testimoniamo una gestione organizzativa fallimentare e poco efficiente”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Il tema salute è quello che dovrebbe essere il primo pensiero di chi oggi ha la responsabilità amministrativa e politica del territorio. Sembra invece che si provi a nascondere ciò che i cittadini senza santi in paradiso conoscono bene. Se quello delle mancate cure che, a vari livelli, dagli esami ambulatoriali al pronto soccorso, ledono i diritti dei cittadini di Taranto, non diventa la priorità degli amministratori ionici, inutile ogni tentativo di presa in giro su altri temi. La salute viene prima di ogni cosa”, conclude Maiorano.

