Taranto, M5S: “Urso? Ricatto di facciata”

Laura Milano 15 Agosto 2025
Noi chiediamo agli enti locali di nn cedere al ricatto di facciata del ministro Urso”. Così, il senatore Mario Turco vice presidente del Movimento Cinque Stelle che, nel giorno della vigilia di Ferragosto, ha convocato la stampa per lanciare un appello agli enti, in vista del futuro del siderurgico tarantino

