Taranto, M5S: “Urso? Ricatto di facciata”

Noi chiediamo agli enti locali di nn cedere al ricatto di facciata del ministro Urso”. Così, il senatore Mario Turco vice presidente del Movimento Cinque Stelle che, nel giorno della vigilia di Ferragosto, ha convocato la stampa per lanciare un appello agli enti, in vista del futuro del siderurgico tarantino
potrebbe interessarti anche
Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus
Peacelink e Giustizia per Taranto ad Urso: “Impianti non conformi”
Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi
Ex ilva intesa con Governo, Marescotti: «Un’operazione di immagine»
Montemesola, successo per “Notte in bianco del Marchese”
Scalera: “Dopo l’accordo su ex Ilva, Taranto guardi oltre l’acciaio”