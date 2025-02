Taranto, M5S saluta Francesco Nevoli: “Gratitudine per suo impegno”

Francesco Nevoli, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle di Taranto, ha rassegnato le dimissioni per motivi strettamente personali. A rendergli omaggio con un messaggio di stima e riconoscenza è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

“Esprimo la mia stima, il mio affetto e la mia gratitudine a Francesco Nevoli, che ha svolto il suo incarico con dedizione, incarnando i valori politici ed etici del nostro movimento. In questi anni ha lavorato per il bene del territorio, raccogliendo e portando avanti le istanze della cittadinanza e facendo da raccordo tra i rappresentanti politici e istituzionali del M5S, non solo a livello provinciale”, ha dichiarato Turco in un comunicato stampa.

Il senatore ha inoltre sottolineato la complessità del percorso che attenderà il successore di Nevoli, fatto di battaglie sociali e impegno costante. Ha infine rivolto un augurio personale all’ex coordinatore, auspicando che possa presto tornare alla politica per continuare a difendere i diritti dei cittadini e la tutela del territorio.

