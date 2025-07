Taranto, M5S in piazza: “No nuova discarica e a scarichi a mare”

“Taranto non è una discarica”. È il messaggio lanciato dal MoVimento 5 Stelle, che nel pomeriggio di lunedì 7 luglio ha partecipato al sit-in davanti alla sede della Provincia di Taranto, a fianco di comitati cittadini e associazioni, per protestare contro la realizzazione di una nuova discarica e contro i previsti scarichi a mare in Mar Grande.

Il M5S denuncia la mancanza di trasparenza da parte delle amministrazioni locali nell’autorizzare provvedimenti che vengono giudicati “gravissimi” e privi di valutazioni ambientali attendibili. Un atteggiamento che, secondo i pentastellati, mette ulteriormente a rischio un territorio già compromesso da emergenze sanitarie e ambientali croniche.

Tra le richieste avanzate dal Gruppo Territoriale M5S Taranto figurano: l’immediata sospensione dell’iter autorizzativo per la discarica, l’obbligatorietà della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli scarichi a mare, la piena accessibilità agli atti e il rispetto del principio di precauzione.

Il MoVimento invita il Sindaco di Taranto e il Presidente della Provincia a intervenire tempestivamente, evitando che nuove autorizzazioni vengano imposte senza un reale confronto con la cittadinanza.

“Difendiamo la salute dei cittadini e l’ambiente. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo: non tollereremo ulteriori scelte calate dall’alto”, si legge nella nota diffusa dal M5S a margine dell’iniziativa.

