Taranto, M5S contro la trasformazione di Palazzo D’Ayala in hotel

I pentastellati: “Fondi pubblici destinati a un museo, non a un albergo”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto contesta duramente la decisione dell’amministrazione comunale di destinare lo storico Palazzo D’Ayala Valva, nel cuore della città vecchia e affacciato sul Mar Grande, a struttura alberghiera di alto livello.

“Una scelta incomprensibile che solleva legittimi dubbi sull’iter amministrativo e sulle reali motivazioni alla base del progetto”, si legge in una nota.

I pentastellati chiedono al sindaco Piero Bitetti di sospendere in autotutela l’iter per verificare la regolarità del cambio di destinazione d’uso, inizialmente previsto come sede museale.

“Quando l’immobile fu acquisito dal Comune nel 1982 era destinato a ospitare il Museo Etnografico Alfredo Maiorano – spiegano -. Esiste un atto che autorizza la variazione? Chi ha disposto la modifica e con quale provvedimento?”.

Il Movimento chiede chiarimenti anche sull’utilizzo dei fondi pubblici: “I 7 milioni di euro stanziati erano destinati al restauro di un bene culturale, non alla realizzazione di un hotel privato”.

Altri dubbi riguardano la tutela del palazzo settecentesco: i 5 Stelle vogliono sapere se la Soprintendenza sia stata coinvolta e quale sia il suo parere in merito a eventuali interventi invasivi sulla struttura storica.

La consigliera comunale Annagrazia Angolano ha già avviato una richiesta di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa al progetto.

