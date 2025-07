Taranto, lunghe code sotto il sole: l’odissea dei turisti

TARANTO – L’accoglienza dei turisti, anche quelli che sostano per poche ore, in attesa di imbarcarsi per le vacanze, e soprattutto per coloro che sbarcano, deve diventare uno dei punti di forza della città. Sarà uno dei compiti degli enti locali, amministrazione comunale e autorità portuale, rendere un biglietto da visita attraente per la città. Nella prima domenica di luglio è con temperature elevate si sono create lunghe code al varco del porto per l’imbarco sulle navi da crociera, un’area che andrebbe migliorata e attrezzata con i serivizi minimi

