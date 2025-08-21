Taranto, l’ultima idea per l’attacco è Francesco Margiotta

Il Taranto è a caccia di un attaccante di peso. Tra i profili vagliati dal ds Riccardo Di Bari, secondo quanto appreso da Antenna Sud, c’è Francesco Margiotta. Attaccante classe 1993, una vita tra Lega Pro e Svizzera prima di un’avventura asiatica al Tagikistan. In Italia ha vestito, tra le altre anche la maglia del Chievo. Il Taranto sta pensando seriamente a lui per rinforzare l’attacco.
