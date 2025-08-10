Taranto, lotta a quattro per la panchina rossoblù: Panarelli il favorito

Casting panchina. Ufficializzata la nomina di Riccardo Di Bari, il Taranto è alla ricerca del nuovo allenatore che, probabilmente, potrebbe essere ingaggiato già entro le prossime 48 ore.

In pole position sembra esserci Luigi Panarelli, già a Taranto da calciatore e nelle vesti di allenatore sotto la gestione Massimo Giove. Sul taccuino di Di Bari, però, ci sono anche altri tre nomi: Ciro Danucci, ex Brindisi e Andria, Pino Giusto, navigatissimo profilo in Puglia, e Pasquale De Candia, reduce dal trionfo di Barletta.

