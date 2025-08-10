10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, lotta a quattro per la panchina rossoblù: Panarelli il favorito

Vito Di Noi 10 Agosto 2025
centered image

Casting panchina. Ufficializzata la nomina di Riccardo Di Bari, il Taranto è alla ricerca del nuovo allenatore che, probabilmente, potrebbe essere ingaggiato già entro le prossime 48 ore.

In pole position sembra esserci Luigi Panarelli, già a Taranto da calciatore e nelle vesti di allenatore sotto la gestione Massimo Giove. Sul taccuino di Di Bari, però, ci sono anche altri tre nomi: Ciro Danucci, ex Brindisi e Andria, Pino Giusto, navigatissimo profilo in Puglia, e Pasquale De Candia, reduce dal trionfo di Barletta.


Taranto, l’ex Foggia Di Bari è il nuovo direttore sportivo

10 Agosto 2025 Christian Cesario

Amichevoli: Monopoli-Lecce 2-2, gli highlights

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Amichevoli: Bari-Picerno 3-0, gli highlights

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Longo e Tirelli rispondo a Krstovic e Pierotti: Monopoli-Lecce finisce 2-2

9 Agosto 2025 Flavio Insalata

9 Agosto 2025 Flavio Insalata

Bari, Moncini: “Verreth ha bisogno di noi. Ho sensazioni positive”

9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, 3-0 al Picerno in amichevole: decidono un'autorete di Abreu, Rao e Sibilli

9 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

9 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Perrini(FdI):"Taranto Calcio, nuova vita con i Ladisa: sport e città rinascono insieme"

10 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

10 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Piazza Umberto a Bari, la task force contro il degrado e lo spaccio

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

Weekend da bollino nero sulle strade pugliesi

10 Agosto 2025 Antonella Fazio