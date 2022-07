Taranto: Lonoce, ‘Stabilizzare precari della Sanitaservice’

“I 47 precari della Santiservice meritano la stabilizzazione, dopo il prezioso e indispensabile lavoro svolto nel periodo più critico della pandemia nelle strutture sanitarie della Asl ionica”. A scriverlo, in una nota, è Lucio Lonoce che spiega: “Gli ostacoli burocratici, devono essere superati. La Regione Puglia potrebbe utilizzare lo stesso metodo individuato per il personale del 118, con un modesto impegno di spesa straordinaria per i pochi precari della Sanitaservice. Al cospetto di un’emergenza lavorativa e, purtroppo, di una recrudescenza dei contagi da Covid 19, si tratterebbe di una scelta oculata e unanimemente condivisa”, conclude Lonoce.