Taranto, lo Iacovone ospiterà gli azzurri del calcio U. 19 a febbraio

ROMA – La FIGC ha ufficializzato lo svolgimento dell’incontro della Nazionale azzurra U. 19 contro i pari eta’ della Turchia il 9 febbraio allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto, mentre il 19 gennaio contro la Spagna giocherà all’Ezio Scida di Crotone. Due test di pregio assoluto, che promettono gioco e spettacolo, utili per riprendere confidenza, dopo la pausa festiva, col campo e per fornire preziose indicazioni al tecnico Azzurro Nunziata in vista della fase e’lite del campionato europeo che si svolgera’ dal 23 al 29 marzo in Finlandia. L’Italia e’ stata inserita nel gruppo 5 ed avra’ come avversarie il Belgio, la Finlandia e la Germania. Un girone ostico, che riserva solo alla prima classificata il passaggio alle fasi finali dell’Europeo di categoria che si giocheranno in Slovacchia nella seconda meta’ di giugno.