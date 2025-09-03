Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico

TARANTO – Il potenziamento delle tratte ferroviarie da e per Taranto e al centro della petizione scritta da un gruppo di consiglieri comunali ed esponenti sindacali del capoluogo guidati da Gianni Liviano. A partire dalla questione intercity. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Liviano Continue Reading Previous MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero PelùNext Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile” potrebbe interessarti anche Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù 3 Settembre 2025 Redazione Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato 3 Settembre 2025 Dante Sebastio
