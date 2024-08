Taranto, lite in famiglia con accoltellamento

Tragedia sfiorata a Taranto nel primo pomeriggio di venerdì 23 agosto in via Fiume, a Taranto. Una lite in famiglia tra padre e figlio si è conclusa con un accoltellamento. Il figlio è stato trasportato all’ospedale SS. Annunziata da un’ambulanza del 118, ma non sarebbe in pericolo di vita.

