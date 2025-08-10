Taranto, l’ex Foggia Di Bari è il nuovo direttore sportivo

Il Taranto ha ufficializzato la nomina di Riccardo Di Bari come nuovo direttore sportivo. Professionista con lunga esperienza, Di Bari ha iniziato il suo percorso alla Fidelis Andria, città natale, vantando anche un’esperienza a Foggia dalla Serie D alla Lega Pro, dove ha valorizzato giovani talenti. Ha inoltre ricoperto incarichi a Molfetta, Martina, Sorrento, Pro Patria e Nocerina, oltre a una recente collaborazione con il Melfi. Riccardo Di Bari lavorato con la famiglia Ladisa già ai tempi della loro gestione del Monopoli.

