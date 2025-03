Taranto, Leonardo: Fiom e Uilm proclamano otto ore di sciopero

TARANTO – Proclamato uno sciopero di otto ore per lunedì 24 marzo. il sito Leonardo Elettronica di Taranto – Paolo VI, si è tenuta

l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori con la RSU e le Segreterie Territoriali di FIM FIOM UILM. Sì è discusso dell’incontro sindacale sostenuto ieri con la direzione aziendale dei rispettivi siti di Taranto Paolo VI e del sito di Grottaglie. L’RSU e le Segreterie hanno stigmatizzato l’atteggiamento della direzione HR dello stabilimento di Leonardo di Grottaglie.

I sindacati evidenziano in una nota il

mancato rispetto dell’accordo del luglio del 2022, relativo alla parte attinente agli investimenti previsti e le dinamiche logistiche rispetto al tema dei luoghi in comune (locali mensa, parcheggi).

FIOM e UILM, dopo un ampio dibattito con le lavoratrici e lavoratori, ritengono doveroso

ribadire che qualora l’azienda si ostini a continuare in maniera unilaterale con l’iter del

trasferimento dei lavoratori, considereranno necessario il ritiro delle firme dall’accordo

siglato.

Inoltre, si proclama per lunedì 24 marzo, otto ore di sciopero.



