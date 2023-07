Taranto: Lectio Magistralis sulla nostalgia di Massimo Recalcati

Sarà uno degli appuntamenti clou de ”L’Angolo della Conversazione” 2023, tra i più attesi dal pubblico. Domenica 9 luglio alle ore 21:00, allo Yachting Club, ospite il professor Massimo Recalcati, psicoanalista milanese di fama internazionale, nonché saggista tra i più noti in Italia, docente universitario, fondatore di Jonas – Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi e direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata). Scrive abitualmente anche per “Repubblica” e “La Stampa”.

“I due volti della nostalgia” è il titolo dell’imperdibile evento in programma allo Yachting, il quarto della prestigiosa rassegna estiva di quest’anno. Una straordinaria Lectio Magistralis del professor Recalcati che trasporterà gli spettatori nelle pieghe della vita umana sotto la guida della psicoanalisi, rendendoli partecipi di una riflessione profonda sulla nostalgia, ossia il dolore provocato dall’impossibilità del ritorno.

Un’esperienza unica, da vivere sotto la sapiente “lettura” di Recalcati, il quale avverte che la nostalgia ha due diversi volti. Il primo è quello della nostalgia-rimpianto che si mantiene ancorata al passato patendo la sua irreversibile perdita. Il secondo è quello della nostalgia-gratitudine dove accade che è il passato a visitarci e a illuminare in modo imprevisto il nostro cammino nella vita.

È solo una piccola anticipazione di quello che spiegherà Recalcati sul palco con il suo inconfondibile stile, tanto apprezzato dal pubblico, e con la sua grande capacità di coinvolgere chi lo ascolta.

Nell’arena denominata Y Beach dello Yachting Club, ci sarà il tutto esaurito. Biglietti per la serata andati letteralmente a ruba in pochi giorni, segno tangibile di quanto interesse ci sia per l’incontro con Recalcati.

Partner di questo importante appuntamento de “L’Angolo della Conversazione” la BCC San Marzano di San Giuseppe.

