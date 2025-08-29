Taranto, le prime parole del nuovo presidente di Kyma Ambiente Spalluto

TARANTO – Alfredo Spalluto è il nuovo presidente di Kyma ambiente. La nomina è avvenuta stamattina nel corso del primo Cda dopo le elezioni. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Kyma Ambiente Continue Reading Previous Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”Next Taranto, appello di Nobilissima Taranto. “Palazzo D’Ayala non sia un albergo” potrebbe interessarti anche Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT 29 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, appello di Nobilissima Taranto. “Palazzo D’Ayala non sia un albergo” 29 Agosto 2025 Leo Spalluto Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà” 29 Agosto 2025 Dante Sebastio Ex Ilva, FdI incontra sindacati: “Produzione acciaio non può fermarsi, è strategica” 29 Agosto 2025 Dante Sebastio Forza Italia, Gasparri e Barelli: “Il futuro dell’ex Ilva è fondamentale” 29 Agosto 2025 Dante Sebastio Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani 29 Agosto 2025 Redazione
potrebbe interessarti anche
Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT
Taranto, appello di Nobilissima Taranto. “Palazzo D’Ayala non sia un albergo”
Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”
Ex Ilva, FdI incontra sindacati: “Produzione acciaio non può fermarsi, è strategica”
Forza Italia, Gasparri e Barelli: “Il futuro dell’ex Ilva è fondamentale”
Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani