Taranto, le precisazioni del Ministro Urso su indennizzi ai Tamburi

TARANTO – In riferimento alle recenti dichiarazioni dell’avv. Massimo Moretti sulla questione degli indennizzi per i proprietari di immobili del quartiere Tamburi danneggiati dall’inquinamento, contenute nell’articolo ‘Ex Ilva, scontro Moretti-Urso: “Indennizzi Tamburi non sono merito suo’”, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come lo stesso legale potrà agevolmente verificare, tutti i cittadini aventi diritto agli indennizzi per i danni subiti nel quartiere Tamburi sono stati regolarmente liquidati, eccezion fatta per una ventina di proprietari a causa di errori nelle coordinate IBAN che hanno fornito. Tali circostanze, peraltro, sono già state comunicate ai diretti interessati per consentire loro i necessari adempimenti di rettifica.

Le affermazioni dell’avv. Moretti risultano pertanto strumentali e prive di fondamento, evidentemente volte a generare confusione e ad alimentare una inutile polemica politica, a discapito della verità.

Giova infine ricordare che l’azione risarcitoria ha potuto concretizzarsi solo grazie all’impegno concreto dell’attuale Governo che, in collaborazione con i Commissari, ha reso operativo in tempi rapidi un percorso atteso da anni.

Si confida pertanto in una tempestiva e adeguata rettifica, a tutela della verità dei fatti e del diritto dei lettori a una corretta informazione.

