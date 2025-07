Taranto, le parole del vicesindaco Giorno su ex Ilva

TARANTO – Dopo aver detto no all’autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva, l’amministrazione comunale si prepara ai prossimi appuntamenti in vista dell’incontro per l’accordo di programma del 31 luglio. Per il vicesindaco Giorno servono riflessioni e analisi attente.

