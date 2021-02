Taranto, le novità sul fronte mercato: due nuovi arrivi e un addio

Taranto particolarmente attivo nelle ultime ore sul fronte mercato: approdano alla corte di Laterza l’estremo difensore classe ’01 Gennaro Zagari, proveniente dal Castrovillari, e l’esterno, sia di difesa che di centrocampo, Leandro Versienti, atleta classe ’96, reduce dal biennio di Casarano e già vicino agli ionici nell’estate del 2019.

Saluta, invece, Alberto Acquadro: il centrocampista offensivo lo ha annunciato attraverso un post su Instagram in cui ha ringraziato società, staff e compagni, ormai ex, di squadra. Per lui vicino l’approdo all’ACR Messina.