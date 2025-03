Taranto, le lacrime degli ex consiglieri dopo l’assoluzione

“Il fatto non sussiste” e così sono stati assolti con formula piena, questa mattina, i quattro ex consiglieri di Taranto che erano stati accusati di aver percepito indebitamenti i rimborsi dal Comune. Finisce il calvario in Tribunale per Emidio Albani, Piero Bitetti, Carmen Casula e Floriana De Gennaro.

