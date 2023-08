Taranto: ‘Le falsità del sindaco Melucci sul nuovo Iacovone’

“Le falsità del sindaco Melucci sul nuovo Iacovone”. Sono le parole di Massimo Battista e Luigi Abbate, consiglieri comunali di Taranto, che hanno convocato una conferenza stampa finalizzata a ripristinare la verità sul nuovo stadio “Erasmo Iacovone”. “Documenti alla mano – si legge in una nota -, dimostreremo come si è passati da un fantomatico stadio nuovo (pubblicizzato a furor di popolo in campagna elettorale, ndr) a una semplice ristrutturazione”. L’appuntamento è per le 11.30 di sabato 26 agosto nella sede politica di Via Abruzzo, 63 a Taranto.

