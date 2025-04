Taranto, Lazzàro replica a Bitetti: “Sui Giochi visione miope”

Dopo le critiche mosse dal gruppo “Per Bitetti Sindaco” sulla gestione delle risorse per i Giochi del Mediterraneo 2026, Luca Lazzàro, candidato sindaco del Centrodestra, interviene per respingere le accuse e ribadire la visione strategica del Governo nazionale.

“A essere miope è la visione di Bitetti – ha commentato Lazzàro –. I Giochi del Mediterraneo non sono un evento effimero, ma un’opportunità concreta per rilanciare l’intera città. Il Governo Meloni ha stanziato ben 330 milioni di euro per interventi strutturali destinati a trasformare Taranto in un polo sportivo e turistico di livello internazionale”.

Lazzàro ha elencato gli interventi già finanziati, tra cui il rifacimento dello stadio Iacovone, la costruzione di due piscine olimpioniche, la riqualificazione dello stadio di atletica Valente, l’ammodernamento del PalaRicciardi e il potenziamento del centro sportivo Tennis Magna Grecia. “Sono opere tangibili, che resteranno alla città ben oltre l’evento”, ha sottolineato.

Il candidato ha inoltre ricordato le rassicurazioni ricevute da Andrea Abodi, ministro dello sport, e dal commissario Massimo Ferrarese sul rispetto del cronoprogramma: “Il lavoro è costantemente monitorato, e lo stato d’avanzamento conferma la serietà dell’impegno”.

Infine, Lazzàro ha puntato il dito contro la Regione Puglia, accusata di non aver rispettato le promesse: “Dei 5 milioni annunciati da Emiliano, ne sono arrivati solo 800mila. È ora che anche la Regione faccia la sua parte con serietà. Taranto merita rispetto, non promesse disattese”.

