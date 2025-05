Taranto, Lazzàro: “Leonardo e Arsenale da valorizzare con Roma”

Prosegue a ritmo serrato la campagna elettorale di Luca Lazzàro, candidato sindaco del centrodestra a Taranto, che nelle ultime tappe ha concentrato l’attenzione sul rilancio del comparto navalmeccanico e sulla costruzione di un dialogo strutturato con il Governo nazionale.

Accogliendo con favore le recenti parole del ministro della difesa Guido Crosetto in visita a Taranto, Lazzàro ha sottolineato il valore strategico della presenza militare e industriale nel capoluogo ionico. “La Marina Militare con il suo Arsenale e lo stabilimento Leonardo di Grottaglie sono patrimoni inestimabili per la città. Dobbiamo creare sinergie con le imprese locali per garantire occupazione e sviluppo”, ha dichiarato.

Per il candidato, è fondamentale attivare un rapporto stabile con il Governo, condizione essenziale per gestire la presenza delle grandi realtà statali sul territorio: “Taranto ospita strutture centrali per il sistema Paese, dalla Difesa all’ENI, fino al futuro hub dell’eolico. Serve una pianificazione condivisa con Roma per tutelare gli interessi della città”.

Lazzàro ha quindi ribadito il proprio impegno a promuovere una visione di Taranto fortemente connessa con le istituzioni nazionali, capace di attrarre investimenti e valorizzare le risorse già presenti: “Il futuro passa dalla collaborazione. Metterò a disposizione la mia esperienza per costruire una Taranto più forte, moderna e inclusiva”.

