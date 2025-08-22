Taranto, lavori allo stadio Iacovone in corso anche in pieno agosto

A Taranto i lavori allo stadio Erasmo Iacovone non si fermano neppure in pieno agosto. Il cantiere prosegue a ritmo serrato mentre il conto alla rovescia segna 365 giorni dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo, l’appuntamento sportivo internazionale che vedrà la città ionica al centro dell’attenzione.
