Taranto, lavori allo stadio Iacovone: ecco a che punto siamo

TARANTO – Abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. Con il direttore dei lavori Geom. Francesco Bitetti, abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori a pochi giorni da Ferragosto ed un anno esatto dall’inaugurazione prevista per agosto 2026, mentre la consegna del nuovo impianto avverrà entro il prossimo 15 giugno.
potrebbe interessarti anche
Ferragosto Sicuro, Siap: “Polizia in prima linea per traffico, ordine e prevenzione”
Codacons: “Balneari facciano esame coscienza e riducano listini”
Dazi: stop impianti e più export, piano per salvare il Primitivo di Manduria
Caro spiaggia, Assobalneari: “Esistono stabilimenti per tutte le tasche”
S. Marzano di S.Giuseppe: tutto pronto per il MedFestival
Francesco D’Errico alla guida dell’UDC della provincia di Taranto