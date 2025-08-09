9 Agosto 2025

Taranto, lavori allo stadio Iacovone: ecco a che punto siamo

Giovanni Sebastio 9 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. Con il direttore dei lavori Geom. Francesco Bitetti, abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori a pochi giorni da Ferragosto ed un anno esatto dall’inaugurazione prevista per agosto 2026, mentre la consegna del nuovo impianto avverrà entro il prossimo 15 giugno.

Giovanni Sebastio

