Taranto, lavoratore EuroSpin minacciato con cacciavite durante furto

Giuseppe Scarciglia (UGL): “Troppa violenza nei supermercati, agire subito”

Nuovo episodio di violenza in un punto vendita della Grande Distribuzione Organizzata a Taranto. Dopo l’aggressione avvenuta alcune settimane fa presso il supermercato Conad del centro commerciale Porte dello Ionio, un’altra grave situazione si è verificata in un Eurospin, dove un individuo ha cercato di sottrarre uno zaino pieno di merce, prevalentemente formaggi.

Nel tentativo di fermare il ladro, un addetto alle vendite e il segretario della UGL Terziario Taranto, Giuseppe Scarciglia, presente sul posto come testimone, sono stati minacciati con un cacciavite. Entrambi hanno desistito per evitare conseguenze peggiori. L’episodio è stato subito segnalato alle forze dell’ordine, che sono intervenute per le verifiche del caso. Il responsabile non è stato ancora identificato.

“La situazione sta diventando insostenibile: gli addetti della Grande Distribuzione Organizzata sono sempre più spesso bersaglio di aggressioni e minacce”, ha dichiarato Scarciglia, chiedendo un confronto urgente con le aziende del settore per adottare misure efficaci di prevenzione.

Il sindacalista ha inoltre anticipato l’intenzione di avviare un dialogo con la dirigenza di Eurospin per garantire condizioni di maggiore sicurezza nei punti vendita, tutelando l’incolumità di chi lavora a stretto contatto con il pubblico.

La UGL Terziario di Taranto torna a ribadire la necessità di un piano straordinario per la sicurezza dei lavoratori del comparto, in modo da assicurare ambienti di lavoro più protetti e sereni, soprattutto alla luce del ripetersi di simili episodi.

