Taranto: l’attracco dei mega yacht è ora possibile

A Taranto è finalmente possibile l’attracco dei mega yacht. Già a partire da giugno l’arrivo di diverse grandi imbarcazioni tra i 30 e i 40 metri, e molte altre sono attese. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ottavio Cristofaro See author's posts Continue Reading Previous Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacatiNext Ex Ilva: dalla Regione 20 milioni di euro per l’indotto potrebbe interessarti anche Martina Franca: 24ª edizione di “Antiquariato in Valle d’Itria” 13 Agosto 2025 Redazione Ex Ilva: dalla Regione 20 milioni di euro per l’indotto 13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati 13 Agosto 2025 Laura Milano Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città 13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame 13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Porto di Taranto, proroga biennale al servizio di rimorchio portuale 13 Agosto 2025 Massimo Todaro
potrebbe interessarti anche
Martina Franca: 24ª edizione di “Antiquariato in Valle d’Itria”
Ex Ilva: dalla Regione 20 milioni di euro per l’indotto
Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati
Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città
Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame
Porto di Taranto, proroga biennale al servizio di rimorchio portuale