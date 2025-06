Taranto, l’attesa si prolunga: nessuna decisione nel consiglio Figc

Per il futuro sportivo del Taranto FC si dovrà attendere ancora. Durante il consiglio federale della FIGC, riunitosi oggi, giovedì 19 giugno, non è stata affrontata la questione relativa alla richiesta avanzata dalla società guidata da Massimo Giove, che ha presentato domanda per essere ammessa al prossimo campionato di Eccellenza pugliese.

La pratica è attualmente al vaglio dell’ufficio legale della Figc, che avrà il compito di fornire un parere tecnico nei prossimi giorni. Solo successivamente si potrà comprendere quale sarà il destino del Taranto targato Giove.

La città ovviamente spera di chiudere con il passato più recente confidando in una ripartenza solida e credibile. Qualora l’ufficio legale della Figc optasse per la cancellazione della matricola a causa di gravi inadempienze amministrative, il presidente Gabriele Gravina andrebbe a coordinarsi con Piero Bitetti, nuovo sindaco di Taranto, per individuare un soggetto tramite apposito bando pubblico, sempre per ripartire dall’Eccellenza.

Vito Tisci, presidente della Figc Puglia, ha già fatto sapere di essere pronto ad accogliere il Taranto con la creazione di un girone d’Eccellenza a 20 squadre, ma chiede tempi rapidi e si augura che sulla questione si faccia luce entro fine giugno. Va ricordato che il termine ultimo per le iscrizioni al massimo campionato regionale pugliese è fissato per il 24 luglio.

