Taranto-Latina 2-1: Rocchi illude, uno stratosferico Bifulco la ribalta

⏱️ 90’+5’ Finisce qui. Il Taranto supera in rimonta il Latina: decide una doppietta di Alfredo Bifulco, che ribalta il vantaggio di Rocchi. Sullo 0-1, Antonini ha sbagliato un rigore.

⏱️ 90’ Sono 5 i minuti di recupero.

⚫️🔵 90’ Colpo di testa di Fabrizi, di poco a lato. Si dispera l’attaccante.

🔴🔵 86’ SOSTITUZIONE 🔄 il Taranto esaurisce i cambi: Fabbro e Fiorani per Bifulco e Calvano.

⚫️🔵 80’ Ammonito 🟨 Rocchi per gioco falloso su Cianci. Primo giallo per gli ospiti.

🔴🔵 75’ Ammonito 🟨 Cianci per gioco falloso su Paganini.

🔴🔵 73’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ BUFULCO! (2-1) Splendido raddoppio dei rossoblu. Sinistro magico di Orlando in area per Bifulco, che di destro, ancora al volo, infila Cardinali sul palo più lontano.

⚫️🔵 68’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi per il Latina: fuori Cittadino e Mastroianni, dentro Ercolano e Fabrizi.

🔴🔵 65’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso su Del Sole. Primo giallo del match.

🔴🔵 63’ SOSTITUZIONE 🔄 terzo cambio per il Taranto: finisce la partita di Romano, comincia quella di Zonta.

🔴🔵 52’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio in casa Taranto: Cianci e Orlando per Samele e Kanoute (che sembra essersi infortunato).

🔴🔵 49’ Il solito Kanoute semina il panico sulla destra, salta due avversari e la mette in mezzo, decisiva la chiusura di Rocchi.

⚫️🔵 48’ Jallow riceve in area da Del Sole e mette in porta, ma Mucera ferma tutto perché l’attaccante era in fuorigioco.

⚫️🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia il Latina: Jallow prende il posto di Fella, rimasto negli spogliatoi.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Si chiude una prima frazione frizzante: al vantaggio del Latina con Rocchi (11’), il Taranto ha risposto con Bifulco (22’). Nel mezzo, il rigore sbagliato da Antonini (19’).

⏱️ 45’ Un minuto di recupero.

🔴🔵 44’ Cross sul secondo palo di Mastromonaco per Ferrara, che al volo trova un avversario sulla conclusione: angolo.

🔴🔵 23’ Kanoute crea scompiglio in area di rigore, il Latina si salva in angolo.

🔴🔵 22’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ BIFULCO! (1-1) Assist di Romano per l’attaccante rossoblu, che al centro dell’area anticipa il diretto marcatore e di esterno destro al volo batte Cardinali. Quarta rete in campionato per Bifulco, tutte messe a segno allo Iacovone.

🔴🔵 19’ ❌ RIGORE SBAGLIATO: Antonini dagli 11 metri angola troppo e manda fuori. Secondo rigore di fila sbagliato allo Iacovone dopo quello con la Juve Stabia: parata di Thiam su Cianci.

🔴🔵 17’ RIGORE PER IL TARANTO: su cross di Kanoute dalla destra, De Santis spinge Ferrara in area, per Mucera non ci sono dubbi e indica subito il dischetto.

⚫️🔵 16’ Latina vicino al raddoppio: cross dalla destra di Del Sole per la testa di Mastroianni che chiama alla paratona Vannucchi.

🔴🔵 13’ Il Taranto prova a rispondere subito: Bifulco vede al limite Samele, ma l’attaccante cicca il pallone.

⚫️🔵 11’ GOL DEL LATINA: ⚽️ ROCCHI! (0-1) Angolo di Cittadino, irrompe Rocchi che di testa anticipa tutti in area battendo Vannucchi.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 TARANTO-⚫️🔵 LATINA 2-1

⚽️ RETI: 11’ Rocchi (L), 22’ Bifulco (T), 73’ Bifulco (T)

🔴🔵 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Romano (63’ Zonta), Calvano (86’ Fiorani), Ferrara; Bifulco (86’ Fabbro), Samele (52’ Cianci), Kanoute (52’ Orlando). Panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

⚫️🔵 LATINA 442: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Paganini, Cittadino (68’ Ercolano), Riccardi, Del Sole; Mastroianni (68’ Fabrizi), Fella (46’ Jallow). Panchina: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. All. Esposito (Di Donato squalificato).

🟡 ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano Calabro e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

🟨 AMMONITI: Luciani, Cianci (T); Rocchi (L).

📌 NOTE: spettatori 4780. Recuperi 1’/5’. Angoli 7-4

