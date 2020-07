Condividi

Il Taranto ha individuato il nuovo tecnico per il prossimo campionato di Serie D. Sarà Giuseppe Laterza l'allenatore dei rossoblù: l'ormai ex mister del Fasano in serata ha raggiunto l'accordo con il direttore Pagni e verrà ufficializzato nelle prossime ore. La società del presidente D'Amico, dopo gli addi di Corvino, Ganci e Rodriguez, dovrà rinunciare anche al tecnico che ha riportato i biancazzurri in Serie D.