Taranto, lascia solo a casa figlio di 4 anni: richiesta di rinvio a giudizio per la madre

Rischia il processo una giovane mamma tarantina di 24 anni, accusata di aver lasciato da solo il figlio di quasi 4 anni nella propria abitazione.

I fatti risalgono alla sera dell’Epifania del 2024, quando la donna, incensurata, si sarebbe allontanata verso le 21 mentre il bambino dormiva. Dopo un’ora e mezza, il piccolo si sarebbe svegliato e, accortosi dell’assenza della madre, avrebbe aperto la porta dell’abitazione, cominciando a vagare per strada. Qui sarebbe stato trovato da un passante, il quale avrebbe poi allertato le autorità mettendo in salvo il bimbo.

Uno scenario che ha portato il pubblico ministero Francesco Sansobrino a chiedere il rinvio a giudizio per la donna, accusata di abbandono di minore, che ora rischia una pena da 1 a 5 anni. Difesa dall’avvocato Antonio Mancaniello, l’imputata potrà chiarire la propria posizione nel corso dell’udienza preliminare fissata per il prossimo 20 giugno dinanzi al GUP Francesco Maccagnano, il quale poi deciderà se mandare la donna a processo o emettere il non luogo a procedere.

