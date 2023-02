Taranto, lancia pesante vaso dal balcone

TARANTO – Paura questa mattina in via Lucania a Taranto. Poco dopo le 10.00 si è udito un forte rumore. Sarebbe stato procurato dall’impatto sul suolo di un grande vaso da fiori pieno di terra. Lo avrebbe lanciato dal balcone di un appartamento una persona che, per motivi non noti, avrebbe dato in escandescenza. Fortunatamente il vaso non ha ferito nessuno dei passanti. L’autore del lancio, visibilmente agitato, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale.

