Taranto | Ladri in azione al centro commerciale

I ladri tornano a colpire i negozi della galleria commerciale Porte dello Jonio a Taranto. Dopo aver divelto un’inferriata e sfondato la finestra si sono introdotti nel negozio Terranova, qui hanno portato via una cassaforte che pare contenesse l’incasso della giornata. Non contenti, attraverso un foro in un muro divisorio, hanno avuto accesso al negozio Ipersport, già oggetto in numerose occasioni di ‘visite’ di questo tipo. Da qui avrebbero portato via il fondo cassa. È successo intorno alle ore 2.00 della scorsa notte. Rilievi e indagini a cura della Polizia di Stato, da quantificare il bottino. “Non è la prima volta che accade, non sappiamo cosa fare” l’appello disperato dei proprietari di Ipersport. Il negozio ha potuto riaprire i battenti ai clienti solo nel pomeriggio.