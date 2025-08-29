Taranto, Ladisa: “Taranto merita un’altra possibilità: puntiamo a tornare tra i professionisti”

TARANTO – “Taranto merita una seconda possibilità, ma non solo nel calcio, in tutti i settori. Non vogliamo raccontare frottole, adesso vogliamo far parlare solo i fatti. Siano entrati in corsa, e stiamo costruendo tutto in fretta.” Così il presidente del Taranto *Vito Ladisa*, che prosegue con i ringraziamenti al sindaco Bitetti e a Massimo Ferrarese ed alla Lega Dilettanti della Puglia. . Sulle gambe delle nostre istituzioni viaggeremo verso il futuro.” Sul fronte tecnico calcistico, Vito Ladisa affronta i temi della sostenibilità. Non è mancato un riferimento alla questione ambientale, il calcio per l’ambiente, quasi uno slogan. A proposito dello stadio Ladisa ha parlato di opportunità per proiettare la cultura dello sport: “Tutto quello che abbiamo di bello dev’essere esposto”

“Giocheremo a Massafra – afferma Ladisa – e dovremo essere rispettosi nei confronti di chi ci ospita. Il sindaco di Massafra si è assunto una grande responsabilità, e a lei saremo sempre grati per averci dato la possibilità di avere una casa.

“Puntiamo al ritorno tra i professionisti. Ha sottolineato Ladisa. Siamo all’inizio e insieme dobbiamo costruire il presente e il futuro. Per il nuovo stadio Iacovone ad esempio sarà importante gestire la struttura, dobbiamo quindi concentrarci sul “post” giochi. Allo Iacovone bisognerà organizzare eventi nazionali e internazionali.”

Infine tra i punti elencati anche quello di unire la comunità con il progetto il calcio nel pallone: “L’impegno deve venire dal basso.”

