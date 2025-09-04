4 Settembre 2025

Vito Ladisa

Taranto, Ladisa: “Lotteremo per coltivare il sogno di un’intera comunità”

Anthony Carrano 4 Settembre 2025
centered image

Il presidente del Taranto Vito Ladisa alla vigilia del debutto dei suoi ragazzi contro la Nuova Spinazzola in trasferta a Ruvo di Puglia, tramite i canali ufficiali della società, ha voluto lanciare un messaggio inequivocabile e di grande unità per la squadra, staff tecnico e tifosi.

Il messaggio del presidente

Vito Ladisa, il presidente ha chiesto grande unità: «Rivolgo il mio augurio a tutti noi che da oggi iniziamo il campionato. Siamo un cantiere aperto ma con una struttura solida e organizzata. La squadra di Danucci e l’organico messo su dal ds Di Bari è competitivo e presto sarà completato con ulteriori tasselli. Voglio augurare a tutti i ragazzi, allo staff tecnico e tutti i componenti di essere sempre un gruppo unito, e di onorare la maglia. Ringrazieremo sempre il nostro dodicesimo uomo e ci dispiace tantissimo che non potranno essere presenti a questo giro. Quello che posso garantire che lotteremo sempre e continueremo a coltivare il sogno di un’intera comunità. Uniti e insieme, vinceremo».

centered image

