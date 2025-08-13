Taranto, la società rossoblù ringrazia l’amministrazione comunale di Massafra

La Società Sportiva Taranto 2025, appartenente al Gruppo Finlad Ladisa, ha espresso pubblicamente la propria gratitudine alla sindaca Giancarla Zaccaro, alla giunta comunale e all’intera cittadinanza di Massafra per la disponibilità e il sostegno dimostrati.

Il club rossoblù, attraverso una nota ufficiale, ha sottolineato l’importanza della concessione e dell’utilizzo dello stadio comunale “Italia”: «Desideriamo ringraziare il Comune di Massafra, in particolare la sindaca Giancarla Zaccaro, la sua giunta comunale e ogni singolo cittadino, per averci accolto nella loro casa durante il nostro periodo di lontananza dallo stadio “Iacovone”. Lo stadio comunale “Italia” è una splendida struttura: la rispetteremo pienamente e le vorremo bene come se fosse la nostra casa. Grazie, Massafra, per il vostro supporto».

