13 Agosto 2025

Massafra - Stadio Italia (foto Todaro/AntennaSud)

Taranto, la società rossoblù ringrazia l’amministrazione comunale di Massafra

Anthony Carrano 13 Agosto 2025
La Società Sportiva Taranto 2025, appartenente al Gruppo Finlad Ladisa, ha espresso pubblicamente la propria gratitudine alla sindaca Giancarla Zaccaro, alla giunta comunale e all’intera cittadinanza di Massafra per la disponibilità e il sostegno dimostrati.

Il club rossoblù, attraverso una nota ufficiale, ha sottolineato l’importanza della concessione e dell’utilizzo dello stadio comunale “Italia”: «Desideriamo ringraziare il Comune di Massafra, in particolare la sindaca Giancarla Zaccaro, la sua giunta comunale e ogni singolo cittadino, per averci accolto nella loro casa durante il nostro periodo di lontananza dallo stadio “Iacovone”. Lo stadio comunale “Italia” è una splendida struttura: la rispetteremo pienamente e le vorremo bene come se fosse la nostra casa. Grazie, Massafra, per il vostro supporto».

